Wöss soll die rechte Außenbahn von Schwaz aufpolieren

Schwaz — Die Spatzen pfiffen es schon länger von den Dächern in Schwaz, nun ist die Rückkehr perfekt: Mit Richard Wöss wechselt ein alter Bekannter zurück in die Tiroler Handball-Familie. Der 32-jährige Routinier und 76-fache ÖHB-Nationalteamspieler soll die rechte Außenbahn von Handball Tirol in der neuen spusu-Saison aufpolieren und für mehr Variabilität und Torgefahr sorgen.

„Ich bin froh, dass die Rückkehr nach Österreich geklappt hat. Ich möchte bei Schwaz mithelfen, den Abstand zur Liga-Spitze weiter zu verringern, ich kann mit meiner Routine zum nächsten Schritt beitragen", erklärte Wöss gestern, nachdem die Tinte unter seinem Vertrag getrocknet war.

... der bereits bis 2009 für HIT spielte. - gepa

Nachdem Legionär Alex Semikov auf der rechten Seite nicht die erhoffte Verstärkung war, setzt man nun in den Linkshänder und zweifachen Familienvater Wöss große Hoffnungen. Mit seiner Erfahrung kann er zudem die jungen Eigenbauspieler Johannes Demmerer, Armin Hochleitner und Clemens Wilfling führen.

„Richy soll im Positionsangriff sowie in der ersten Welle neue Akzente setzen und er ist überdies ein guter Deckungsspieler", begründet Handball-Tirol-Sportkoordinator Thomas Lintner die Neuverpflichtung. Trainer Frank Bergemann freut sich, dass „ein erfahrener Spieler mit toller Vita zur Mannschaft stößt". Neben seinen spielerischen Qualitäten strahle Wöss viel Ruhe aus und „passt menschlich bestens ins Mannschaftsgefüge".

Für den gebürtigen Wiener schließt sich nach zehn Jahren der Kreis in Tirol. Bis 2009 spielte der Junioren-EM Torschützenkönig (2006) für HIT Innsbruck, ehe ihn der Ruf aus Deutschland ereilt hatte. Über TUSEM Essen (2. Liga) und zuletzt HT München in der Bayernliga geht es nun zurück nach Tirol. (ben)