Das Nervenspiel um den Aufstieg

Ebbs - Ebbs unterlag in Buch mit 1:3, Trainer Peter Schnellrieder nahm die Niederlage gelassen. „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Momentan ist einfach nicht mehr möglich", sprach der Übungsleiter die dünne Kaderdecke an. Besserung sei auch über den Sommer hinaus keine in Sicht: „Der ein oder andere Spieler wird uns verlassen. Daher ist es vermutlich eh besser, wenn wir in der Landesliga bleiben."

Im Westen spitzt sich die Lage weiter zu. Während sich Silz/Mötz in den vergangenen Runden ein wenig Luft verschaffen konnte, duellieren sich die beiden Lokalrivalen Absam und Mils um den zweiten Rang.

Gestern lag Mils in Vils zwischenzeitlich mit 0:3 zurück. Nach der Pause legte das Team von Andreas Graus einen Gang zu, drehte die Partie und feierte einen 5:4-Erfolg. „Ich bin heute um zehn Jahre älter geworden", brachte Graus die Nervenschlacht auf den Punkt.

Absam tat sich im Heimspiel gegen Oberperfuss leichter und gewann mit 4:2. Es bleibt also spannend. (ludw)