Derby geizte mit Toren

Von Daniel Lenninger

Kufstein — Verdienten Kickern (u. a. Kapitän Mathias Treichl, Christian Kronthaler, Lukas Marasek) in ihrem abschließenden Heimspiel einen würdigen Abschied bereiten — diese Mission verfolgte der FC Kufstein am Freitag im Westliga-Derby gegen den SC Schwaz. Das torlose Remis ließ in dieser Hinsicht etwas Luft nach oben. Rechnet man das Cup-Spiel gegen Telfs (2:0) ein, stand damit im Kufsteiner Gehäuse in den jüngsten fünf Spielen die Null.

In der Offensive blieb man ohne den erneut fehlenden Top-Scorer Mo Idrissou, der Kufstein ebenso den Rücken kehren wird, erstmals seit eineinhalb Monaten ohne Treffer. „Dieses Spiel hätte auch 2:2 oder 3:3 ausgehen können", fehlten aus Sicht von Kufstein-Coach Markus Duftner jedenfalls nicht die Strafraumaktionen. „Es war ordentlich etwas los", sah auch Schwaz-Coach Bernhard Lampl keine langweilige Punkteteilung.

Und so ganz nebenbei stehen sich die beiden Mannschaften bereits am 9. Juni im Cup-Finale wieder gegenüber. Nimmt man den gestrigen Schlagabtausch als Maßstab, riecht es nach einer spannenden Endspiel-Neuauflage des Vorjahres.