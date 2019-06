Letztes Update am So, 09.06.2019 15:50

Cordial Cup 2019: Alle Finalspiele der Nachwuchskicker jetzt live

166 Nachwuchsmannschaften aus 19 Nationen spielten beim Cordial-Cup 2019 in den Kitzbüheler Alpen in 412 Vorrunden-Partien um den Einzug in die K.o.-Runde. In Hopfgarten gehen am Sonntag dann die Finalspiele über die Bühne. Mit TT.com sind Sie via Livestream mit von der Partie.