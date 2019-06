Tiroler Dreifachsieg bei Austrian Open der Kletterer in Innsbruck

Innsbruck – Nachdem schon bei den Speed-Herren drei Tiroler vom Stockerl gelacht hatten, ging es am Freitagabend bei den Austrian Open der Kletterer in derselben Tonart weiter: Bei den österreichischen Boulder-Meisterschaften siegte Florian Klingler vor Jakob Schubert und Elias Weiler (alle OeAV Innsbruck). Bei den Damen gab es einen Favoritensieg durch Jessica Pilz (Niederösterreich). Die Tirolerin Julia Lotz (OeAV Hohe Munde) wurde Dritte. Schon zuvor waren die Titel im Paraclimbing erreicht worden: Die Goldmedaillen gingen an Angelino Zeller, Miriam Hubmann, Gernot Köck, Sandra Pollack, Roland Köchl, Bostjan Halas, Andrea Jandl und Hans Ewald Grill. Für die Tiroler Jasmin Plank und Andreas Lamfalusi gab es jeweils Rang zwei. (TT)