Weil die gewöhnlich im Juni stattfindende Jahreshauptversammlung des Tiroler Skiverbandes aufgrund der Vorstands-Neuwahlen dieses Jahr erst im Oktober steigt, wurde die so genannte Aufstiegsfeie­r erstmals ausgelagert. Nicht ohne Stolz berichtete der scheidende TSV-Präsident Werner Margreiter gestern im Restaurant 1809 am Bergisel, dass im abgelaufenen Winter 19 TSV-Athleten aus sieben Sportarten den Sprung in die diversen ÖSV-Nachwuchskader geschafft haben. „Eine wesentliche Hürde auf einem langen Weg", wie es Margreiter nannte. „Von jetzt an verlassen sie die Tiroler Bühne, um sich national und international zu messen. Eine andere Liga." (m. i.)

Die Aufsteiger Ski alpin

Sophia Waldauf (Hochpustertal)

Kilian Pramstaller (SC Lienz)

Christian Borgnaes (SC Arlberg) Biathlon

Benedikt Foidl (HSV Hochfilzen)

Sophie Haider (SC Seefeld)

Victoria Mellitzer (Kitzbühel)

Lara Wagner (Kitzbüheler SC)

Lukas Weissbacher (St. Ulrich) Sprunglauf

Florian Kröll (SC Mayrhofen)

Elias Medwed (Ibk.-Bergisel)

Josef Ritzer (WSV Wörgl)

Thomas Hofer (Ibk.-Bergisel) Nordische Kombination

Christian Deuschl (Absam) Freeski

Daniel Bacher (TU Innsbruck)

Noah Ressel (SPV Fiss)

David Wolf (SC Kappl) Snowboard

Lukas Frischhut (TU Innsbruck) Para-Rennsport Michael Scharnagl mit Guide Thomas Bacher (SC Wörgl)