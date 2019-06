Raiders rasierten Rangers: Souveräner 31:20-Sieg in Mödling

Vor der Kür, dem europäischen Finale gegen die Vienna Vikings am nächsten Wochenende, stand für die Swarco Raiders Tirol am Samstag die Pflicht auf dem Programm. Und die erledigten die Tiroler souverän: Bei den Mödling Rangers gewannen die Raiders auswärts 31:20, Tobias Bonatti trumpfte mit drei Touchdowns groß auf.

Dabei gingen die Mödlinger sogar mit einem Field Goal 3:0 in Führung, ehe die AFL-Spitzenreiter aufdrehten und bis zur Pause mit 21:3 für klare Verhältnisse sorgten. Auch in der zweiten Hälfte kontrollierten die Raiders das Spiel und stellten mit dem 31:10 den zehnten Sieg im zehnten und letzten AFL-Spiel sicher. „Der Gaul ist so hoch gesprungen, wie er musste", kommentierte Trainer Shuan Fatah. (a. m.)