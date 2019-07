Tirolerin Mitterwallner eroberte Silber bei der Junioren-EM

Mountainbikerin Mona Mitterwallner hat sich bei den Europameisterschaften in Brünn (Brno) am Samstag Silber in der Juniorenklasse gesichert. Die Tirolerin lag lange gleichauf mit der späteren Siegerin Jacqueline Schneebli, musste die Schweizerin aber aufgrund eines platten Reifens ziehen lassen und hatte schließlich 1:52 Minuten Rückstand. Bronze ging an die Britin Harriet Harnden (+2:17). (APA)