Titelkämpfe im Innsbrucker Tivoli: Vergoldete Staffel mit Rekord

Innsbruck – Zweiter Tag der Schwimm-Staatsmeisterschaften in Innsbruck und das erste Gold für die Gastgeber. Und das kam in bester Teamarbeit zustande. Die Damen des SC IKB in der Besetzung Lena Opatril, Emma Gschwentner, Adriana Duller und Lisa Kralinger strahlten nicht nur über Gold in der 4 x 200-m-Freistil-Staffel, sondern verbesserten in 8:35,73 Minuten auch den bisherigen Landesrekord um satte zehn Sekunden. Für weiteres Edelmetall aus heimischer Sicht sorgten Lena Opatril (Bronze 50 m Freistil), Emma Gschwentner (Silber) und Tabea Huys (Bronze/jeweils über 200 m Rücken) bzw. Robin Grünberger (Bronze 50 m Freistil) und die SC-IKB-Staffeln (jeweils Bronze/4 x 200 Freistil Herren; 4 x 100 Freistil Mixed). Damit hält Tirol nach zwei Tagen bei 1 x Gold, 4 x Silber und 5 x Bronze.

Apropos Gold: Bei den Junioren ließen die TWV-Talente Titel regnen. Lisa Süsser triumphierte ebenso über 100 m Delfin wie Simon Bucher, Paul Hufschmidt war über 50 m Kraul der Schnellste. (m. i.)