Der „Arlberg Adler 2019“ war fest in deutscher Hand

Von Toni Zangerl

MTB-Siegerin Daniela Traxl-Pintarelli. - Zangerl.

St. Anton — Der „Arlberg Adler 2019" — die Dreierkombination aus Der Weisse Rausch, der Halbmarathon Arlberger Jakobilauf und der Arlberger Bike Marathon mit dem MTB — war heuer in deutscher Hand. Florian Holzinger (Traunstein) und Lilly Reik (München) sicherten sich gestern in St. Anton im finalen MTB-Bewerb den Gesamtsieg. Holzinger siegte vor dem Tiroler Dominik Schranz (Tösens), Sieger von Der Weisse Rausch, Reik vor der Tirolerin Alexandra Raich-Mader (Landeck). Im kürzeren Bewerb des „Arlberg Murmel" gingen die Siege an Paul Nothdurfter (Pettneu) und Viktoria Pfeifer-Jennewein (St. Anton) und bei den Minis an Casper Bartels (St. Anton) und Angiolina Raich (Landeck).

Den MTB-Bewerb (35 km) sicherte sich der Deutsche Wolfgang Mayer vor Andreas Traxl-Pintarelli aus Landeck, bei den Damen siegte Daniela Traxl-Pintarelli vor Sarah Marquardt aus Deutschland.

Mit 250 Teilnehmern registrierte TVB-Direktor Martin Ebster eine seit Jahren stagnierende Teilnehmerzahl. Daher wird an neuen Konzepten getüftelt. Wegen — wie im Vorjahr — zu wenig Nennungen (neun) wurde die geplante Steinbock-MTB-Challenge endgültig gestrichen.