Erste Medaillen bei Radweltpokal und Vintage-WM in St. Johann vergeben

Gestern fiel in St. Johann der Startschuss zur bereits 51. Auflage des Radweltpokals. Auch heuer messen sich wieder die Teilnehmer aus dem international besetzten Starterfeld eine Woche lang in den unterschiedlichsten Bewerben. Zum Auftakt gab es bei den Masters-Fahrern in der Klasse D mit Gerhard Fercher und Stefan Raggl einen österreichischen Doppelsieg. Die weiteren Sieger: Klasse C: Kenneth Mercken (BEL); Klasse E: Alexander Bauer (GER); Klasse F: Martin Sommer (GER). Auch bei der Vintage-WM ging es hoch her: VH1 18-29 Bas Belder (NED); VH2 30-39 Wim Verbraeken (BEL); VH3 Gunther Helsen (BEL) vor dem ehemaligen österreichischen Radprofi Josef Lontscharitsch. (TT)