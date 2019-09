Von der 1. Klasse in die Landesliga: Münsters kometenhafter Aufstieg

Der SC Münster muss in der laufenden Saison kleinere Brötchen backen. Was zunächst nach schlechten Nachrichten klingt, entpuppt sich für den Verein aus dem Unterland als großes Lob. Denn der Klub hat einen kometenhaften Aufstieg hinter sich: In der Saison 2015/16 noch in der 1. Klasse beheimatet, arbeitete man sich binnen vier Jahren in die Landesliga Ost hoch. Und freilich erscheint es auf diesem Niveau alternativlos, die Bäume nicht in den Himmel wachsen zu lassen. „In dieser Spielklasse“, unterstreicht Obmann Wolfgang Rinner, „wird natürlich ein anderer Fußball gespielt“. Einen sicheren Mittelfeldplatz strebe man dennoch an. Nach einem holprigen Saisonauftakt konnte die Elf von Trainer Johannes Rieser die Kurve kratzen und hält nach fünf Runden bei sechs Punkten.

Erst am Samstag gelang ein hart erkämpfter 1:0-Heimsieg über Bruckhäusl. Mit Daniel Daxgabler erzielte einer den Goldtreffer, der nicht in Münster das Kicken erlernte. Angesichts der drei Aufstiege wuchsen bei Münster auch die Ansprüche an den Kader. Die Nachhaltigkeit möchte der Klub eigenen Aussagen zufolge dennoch weiter forcieren. „Zwei Drittel der Mannschaft sollen eigene Spieler sein“, betont Rinner, „ganz ohne externe Verstärkungen geht es in der Landesliga aber nicht mehr.“ (dale)