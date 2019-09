FC International Reutte: „Türkischer“ Fußballclub wird überall abgewiesen

Von Helmut Mittermayr

Reutte – „Wir sind Menschen, keine Wildtiere!“ Erol Karamollaoglu findet deutliche Worte, um seinem Frust Ausdruck zu verleihen. Er spielt auf eine Episode an, bei der ihm als Sportlichem Leiter des FC International bei der Suche nach einem Fußballplatz in einer kleinen Gemeinde eben erst mitgeteilt wurde, dass Eltern Angst um ihre Kinder hätten, wenn dauernd Türken am Fußballplatz wären. „Aber so eine offene Rede ist die Ausnahme. Normalerweise werden vielerlei Gründe vorgeschoben, warum es gerade nicht geht, uns einen Platz zu vermieten.“