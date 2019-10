Hall fand Sieger-Gen in Kitz, Wacker II sucht weiter

Innsbruck — Eine Fünferkette in der Defensive verordnete Hall-Coach Akif Güclü seinen Löwen beim Auswärtsauftritt am Samstag in Kitzbühel und sollte sich mit diesem Schachzug belohnen. Philipp Prudlo (89.) köpfelte den 2:1-Siegtreffer nach vier Niederlagen en suite. „Ganz wichtig für den Kopf", freute sich Trainer Akif Güclü und sprach „in Anbetracht der letzten Runden von einem verdienten Dreier". Gegenüber Michael Baur vermisst aktuell die Leichtigkeit bei seiner Elf: „Seit Runde neun schaffen wir es nicht mehr, uns viele Chancen herauszuarbeiten."

Den Sieg vor Augen hatte am Sonntag auch Wacker II nach einer 2:0-Führung gegen Telfs. Am Ende reichte es zu einem 2:2-Remis, das nur zustande kam, weil Wacker-Schlussmann David Stemmer Glanzparaden am Fließband ablieferte. „Er hat den Punkt festgehalten", erklärte Trainer Christian Stoff. Bitter: Rahman Jawadi wurde mit einer Sprunggelenksverletzung mit der Rettung abtransportiert. (tomi)

Regionalliga Tirol, 13. Runde Kitzbühel — Hall 1:2 (1:1), Tore: Bangweni (28.) bzw. Wörndl (17.), Prudlo (89.). Wacker II — Telfs 2:2 (1:0), Tore: Leitner (36.), Tomic (51.) bzw. Marvin Kranebitter (57., 72.). Gelb-Rot: Dretvic (93., Telfs). Wörgl — Reichenau 4:0 (3:0), Tore: Schmid (14.), Kekez (20.), Achorner (45., Elfmeter), Naschberger (68.). Sonntag: Schwaz — Zirl 15 Uhr, Imst — Kufstein 16 Uhr