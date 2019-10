Letztes Update am Do, 10.10.2019 11:03

Alpenvolleys-Boss Kronthaler: „Es könnte die letzte Saison werden“

Die Alpenvolleys starten am Sonntag (17 Uhr, Olympiaworld) gegen Rottenburg in ihre dritte Saison in der deutschen Volleyball-Bundesliga. Manager Hannes Kronthaler hat große Ziele, aber auch seine Bedenken.