Tirol Cycling Team stellt sich nach einigen Abgängen neu auf

Innsbruck – Was für manch einen Profi-Rennstall der Graus ist, liest sich für ein Nachwuchs-Team wie die Lorbeeren aller Mühen. So wie für das Tirol Cycling Team. Der Innsbrucker U23-Rad-Rennstall beendete vor wenigen Tagen mit der Kroatien-Rundfahrt eine lange Saison – und mit ihr verabschieden sich einige große Talente (altersbedingt). Der Deutsche Georg Zimmermann (22 Jahre) beeindruckte so sehr, dass ihn das World-Tour-Team CCC unter Vertrag nahm. Italiens Sprint-Kanone Nicolas Dalla Valle (22) verlässt das Tiroler Continental-Team und wechselt zum italienischen Pro-Conti-Rennstall Bardiani-CSF. Noch ungewiss ist, welchen Weg das Tiroler Rad-Talent Patrick Gamper einschlägt. Der Münsterer muss den Sprung vom U23-Team zum Profi-Team schaffen, zuletzt waren hochkarätige Teams im Gespräch. „Wir arbeiten noch daran, dass wir bald eine Mannschaft finden“, meint Tirol-Team-Manager Thomas Pupp. Mit dem Schlitterer Markus Wildauer (21) bleibt eine weitere große Tiroler Hoffnung wohl 2020 in Innsbruck – ebenso wie die Zwillinge Florian und Mario Gamper (19). Die drei dürften 2020 die einzigen Tiroler sein. Neu sind Georg Steinhauser, Leslie Lührs (beide GER) und Florian Kierner (AUT). (rost)

