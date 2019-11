Kantersiege zum Auftakt

An diesem Wochenende steht in der neuformierten Tiroler Landesliga die erste Runde an. Dabei wurde den heimischen Eishockeyfans zum Auftakt gleich einiges geboten. Silz musste sich auswärts bei Hohenems gestern mit 2:8 geschlagen geben. Noch mehr Lehrgeld zahlte allerdings Weerberg, das beim schweren Auftakt in Kufstein nicht viel zu bestellen hatte und mit einer 1:10-Niederlage heimfahren musste.

Am Freitag hatte Kundl mit einem 7:0 gegen Mils die Saison standesgemäß eröffnet, gestern feierte Wattens einen glatten 8:2-Sieg in Telfs. (a.m.)