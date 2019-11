Trotz sportlicher Topwerte keine Zukunft mehr für Pejic in Imst

Von Alex Gruber

Imst — Dass die Oberländer ein paar Tage vor Ende des Herbstdurchganges nicht mehr auf Pejic setzen, lässt sich ganz sicher nicht der Tabelle entnehmen. Auf Platz sieben, nur zwei Punkte (24) hinter dem Dritten (Reichen­au/26), wurde die Aufgabe am Rasen beim Aufsteiger wohl sehr anständig erfüllt.

„Sportlich war er top, auch was mitgenommene Spieler, das Training oder Beobachtungen betrifft", hält SC-Obmann Manuel Westreicher lobend bezüglich des Ex-Coaches fest. Woran es gescheitert sei, falle in den Bereich Kommunikation: „Vielleicht haben wir den Trainern in den vergangenen Jahren generell zu viele Freiräume gelassen. Dadurch haben sich Eigendynamiken entwickelt." Näheres blieb aus, der Blick in den Spiegel aber nicht: „Nicht nur die Spieler müssen jetzt liefern, sondern auch wir als Vorstand. Wir dienen alle dem Verein", stellt Westreicher fest.

Pejic schließt ebenfalls sachlich: „In den eineinhalb Jahren meiner Tätigkeit sind wir als Dritter der Tiroler Liga mit kleinem Kader aufgestiegen und hatten vor zwei Wochen sogar noch die Chance, als eines der ersten beiden Teams ins Play-off einzuziehen", sieht er die Ziele mehr als nur erreicht.

Ex-ÖFB-Teamspieler Ronald Gercaliu packte nach der Trennung vom Coach auch seine Koffer: „Ich habe immer mit 100 Prozent alles gegeben, aber mir fehlt das Vertrauen. Den SC Imst wird's auch ohne den Ronny geben und den Ronny gibt's auch ohne den SC Imst", betrachtet der Routinier die Tür als geschlossen. Zumal er von der sportlichen Leitung sofort aus der WhatsApp-Gruppe der Kampfmannschaft entfernt worden sei.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Vor dem stets prestigeträchtigen Oberland-Derby gegen Telfs (Samstag, 14 Uhr/im Livestream auf TT.com) bleibt die Frage offen, wer beim SC Imst das Ruder hält. Scout Norbert Raich springe laut Westreicher am Samstag jedenfalls als Interimslösung an der Outlinie ein. Aus sportlicher Sicht hat Pejic das Feld als Sieger verlassen. Denn wer in der Drittklassigkeit mitwirken will, muss Qualität mitunter über Regionalität stellen.