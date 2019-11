Inzinger Ringer hoffen auf Bronze, Hötting feiert 80-Jahr-Jubiläum

Inzing, Innsbruck – Es wäre wieder ein großer Schritt in der Vereinsgeschichte des RSC Inzing. Mit einem Sieg beim KSV Götzis (Samstag, 19.30 Uhr) wollen sich Daniel Gastl, Michael Wagner und Co. die Bronzemedaille in der Ringer-Bundesliga sichern. Nach dem 40:16-Kantersieg vor einer Woche hoffen die Inzinger auf den großen Wurf im Retourkampf. Über 100 Schlachtenbummler aus Inzing reisen mit einem Fanbus und privat mit ins Ländle. „Es war jetzt schon eine sehr erfolgreiche Saison. Wir wollen den Sack zumachen und Bronze holen“, erklärte Obmann Klaus Draxl.

Auf jeden Fall Grund zum Feiern hat am Samstag (19.30 Uhr/Vereinsheim Hötting) der Traditionsverein AC Hötting. Die Innsbrucker feiern ihr 80-Jahr-Bestandsjubiläum. „Nach einem Sieg im Innsbrucker Stadtderby gegen AC Vollkraft wollen wir in der Disco feiern“, sagte Ringer-Veteran und Obmann Franz Pitschmann optimistisch. Der Hinkampf vor einer Woche in Arzl endete jedoch mit einem 42:14-Sieg für den AC Vollkraft. Für ein Spektakel im letzten Saisonkampf ist jedenfalls gesorgt. (ben)