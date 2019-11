Zuerst das Christkind, dann das Fußball-Turnier

Alle Jahre wieder, so heißt es in der Weihnachtszeit. Und damit sind nicht nur Christbaum, Christkind oder die gut gefüllten Glühweinstände in der Innsbrucker Innenstadt gemeint — sondern auch der Fußball-Nachwuchs­cup (26. bis 30. Dezember) der Union Innsbruck.

Bei der 35. Auflage gibt es Neuerungen: Nach dem Abgang von UPC brauchte es einen neuen Partner, der in der Umweltorganisation „PLASTIC 2 FUEL" gefunden wurde. In Zeiten des Klimawandels ein klares Zeichen, das Herbert Lener und sein Union-Team damit aussenden. Insgesamt werden in Innsbruck in sieben Altersklassen (U9 bis U16) 120 Teams erwartet. Restplätze sind allerdings noch frei: Anmeldungen zum Turnier sind über die Homepage www.upc-nachwuchscup.at möglich. (t.w.)