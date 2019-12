Gams oder gar nicht: Sportklassiker punkten in Tirol mit Qualität

Von Florian Madl

Innsbruck — Nicht nur die heimische Tourismuswerbung rühmt sich der Tradition, auch die Sportklassiker punkten damit. Seit 1927 findet das Bergiselspringen statt, seit 1952 im Rahmen der Tournee. Seit 1986 wird in Hochfilzen nicht nur zu militärischen Zwecken geschossen, sondern auch zu sportlichen (Biathlon-Weltcup). Und die Hahnenkammrennen? Premiere 1931, Weltcup ab dem Jahr 1967. „Tradition, gepaart mit hochwertigem Wettkampf, das macht es aus", bestätigt Vermarkter Harti Weirather (siehe Interview unten). Das verbucht auch Lienz für sich, das heuer mit den Damen-Alpinrennen am Hochstein (28./29.12.) sein 50-Jahr-Jubiläum feiert. Aber Tradition hat dort auch das Ehrenamt: „Ohne Freiwillige wäre das alles nicht möglich", bestätigt der Lienzer OK-Chef Werner Frömel, der 250 Heinzelmännchen in seinem Team weiß.

210 sind es beim Bergiselspringen, das OK-Chef Alfons Schranz mit deren Hilfe reibungslos über die Bühne bringt. „Ein Baustein der Veranstaltung", bestätigt der Innsbrucker. Und auch Franz Berger, Kopf des Organisationsteams beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen (ab Freitag), applaudiert den eifrigen Mitgliedern des Heeressportvereins: „Da legt sich jeder ins Zeug!" Seit 40 Jahren ist der langjährige Renndirektor des Internationalen Verbands in Sachen Biathlon unterwegs, sein eingespieltes Team (250 Freiwillige) erleichtert ihm die Abläufe. Der 63-Jährige heißt ab morgen die Nationalteams willkommen, 30.000 Zuschauer sollen im Rahmen des Weltcup-Wochenendes den Weg ins Pillerseetal finden.

Seefeld, der WM-Schauplatz, lädt alljährlich zum Kombi-Weltcup (31.1.–2.2.). - gepa

160 Freiwillige zählt das Seefelder Organisationsteam, Werner Frießer kann sich bei seinem Nordic Combined Triple (31.1.—2.2.2020) auf eine eingespielte Mannschaft verlassen. Und eine Depression nach der WM 2019 am Plateau scheint nicht vorstellbar: „Wir hoffen auf 15.000 bis 20.000 Zuschauer." Eine Zahl, die in Kitzbühel lediglich auf den Super-G am Hahnenkamm-Freitag zutrifft ...

Doch nicht nur Weltcup-Veranstaltungen haben in Tirol Tradition, auch solche im Breitensportbereich: Der Koasalauf (7.—9.2.) rund um St. Johann lockt 2000 Langläufer aus 20 Nationen an — und das heuer bereits zum 48. Mal (knapp 300 Freiwillige). Das Osttiroler Pendant, der Dolomitenlauf (16.—19.1.2020) rund um Obertilliach, ist seit 1971 ein Inventar des Kalenders. Nicht zu vergessen: Der heuer zum mittlerweile 50. Mal stattfindende Ganghoferlauf durchs Leutaschtal (29.2.—1.3.2020).

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Zu diesen Fixsternen gesellen sich heuer die Winter World Masters Games (10.—19.1.2020), in deren Rahmen 3000 Altersklassensportler (ab 30 Jahren) nach Tirol kommen. Unvorstellbar, dass die Veranstaltung ohne ihre 700 freiwilligen Helfer auskommt ...