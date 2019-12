Niederlage tat Schwazer Handballern nicht mehr weh

Von Alex Gruber

Schwaz – Sparkasse Schwaz Handball Tirol machte in der siebenten Saison ja schon am Freitag mit einem 32:25-Auswärtssieg in Linz erstmals den Einzug ins obere Play-off der Handball Liga Aus­tria klar. Gegen Hard ging es am Sonntag in der Osthalle quasi „nur“ noch um eine mögliche Rangverbesserung und zusätzliche Bonuspunkte.

„Wir haben am Freitag mit letzter Kraft alles rausgehauen, der Akku war leer und die Beine schwer. In der zweiten Halbzeit sind die Jungs nochmals zurückgekommen und war das Publikum richtig da“, bilanzierte Schwaz-Coach Frank Bergemann mit großem Stolz auf sein Team. In dieser Woche stehen noch Athletik-Tests und leichtes Training an, ehe es in die wohlverdiente Weihnachtspause geht.

„Ab 2. Jänner legen wir wieder los und müssen die neue Herausforderung unter den Top fünf annehmen“, hält Bergemann fest, dass man zwar ein Etappenziel erreicht habe, aber weiterhin hungrig bleiben müsse.

Für die nahende Heim-­EURO sammelt sich dieser Tage auch das österreichische Nationalteam in Schielleiten. Alexander Wanitschek und Armin Hochleitner rücken aus Tiroler Sicht dort ein, um sich zu empfehlen.