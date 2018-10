Großschartner verpasste ersten Sieg auf World Tour um fünf Sekunden

Peking – Radprofi Felix Großschartner hat seinen ersten World-Tour-Sieg knapp verpasst. Der Oberösterreicher musste sich am Freitag auf der Königsetappe der Guangxi-Rundfahrt von Nanning zur Bergankunft in Nongla (152,2 km) um fünf Sekunden nur dem Italiener Gianni Moscon geschlagen geben. Der 24-jährige aus der deutschen Bora-Mannschaft ist nach vier von sechs Renntagen in China auch Gesamt-Zweiter.

Sein Rückstand auf den Sky-Fahrer Moscon beträgt nur neun Sekunden. „Ich bin überglücklich einen Podestplatz bei einem World-Tour-Rennen belegt zu haben. Nun gilt es den zweiten Platz zu verteidigen, dann wäre es für mich ein wunderschöner Abschluss zu meiner ersten World-Tour-Saison“, meinte Großschartner. (APA)