French-Open-Sieger Nadal beendete Saison vor ATP Finals

London – Tennis-Superstar Rafael Nadal, der vor einem Jahr nach dem ersten Match in der Londoner O2-Arena verletzt aufgegeben hatte, wird 2018 bei den ATP Finals ganz fehlen. Der 32-jährige Spanier hat seinen Rückzug vom Turnier bzw. das Ende der Saison wenige Stunden vor der Auslosung für den Saison-Showdown via Soziale Netzwerke verkündet.

„Ich schreibe euch diese Worte jetzt zum Saisonende“, eröffnete Nadal sein Statement. „Leider hatte ich vergangene Woche in Paris das Bauchmuskelproblem und außerdem habe ich einen freien Körperknochen im Sprunggelenk, der heute im Operationssaal entfernt werden muss.“ Er habe alles getan, um das Saisonende in gutem Zustand zu spielen, sowohl für Paris, als auch für London. Die Knöchelverletzung war allerdings nicht akut, wird aber wegen der Bauchmuskelverletzung nun gleich entfernt. „Wir nutzen den Moment, um zukünftige Probleme zu vermeiden.“

Damit wird es in London nicht zur Revanche mit Österreichs Topstar Dominic Thiem kommen. Gegen den 25-jährigen Niederösterreicher hat Nadal sein vorletztes Match in dieser Saison bestritten. Das mitreißende US-Open-Viertelfinale hatte der Spanier nach 4:49 Stunden mit 0:6,6:4,7:5,6:7(4),7:6(5) noch gewonnen, ehe er im Semifinale gegen Del Potro bei 6:7,2:6 aufgeben musste. Seither hat Nadal nicht mehr gespielt, kurioser fehlen nun beide Semifinalisten beim ATP-Showdown.

Neun Events abgesagt

Die Serie von Absagen Nadals auf Hartplatz nimmt nun schon kuriose Dimensionen ab: Für insgesamt zwölf Hartplatz-Events hatte Nadal genannt. In Toronto holte er zwar den Titel, bei den Australian Open und den US Open gab er auf und bei den restlichen neun Events sagte er ab.

Damit war Dominic Thiem am Montagabend (20.00 Uhr) bei der Auslosung als Nummer 6 gesetzt. Und es steht auch schon vor Beginn des Masters in London fest, dass der Serbe Novak Djokovic auch per Jahresende Nummer eins bleiben wird. Als nächster Ersatzmann wird nun der US-Amerikaner John Isner, aktuell Race-Zehnter, einberufen. Isner ist mit 33 Jahren ebenso wie Kevin Anderson (RSA/32 Jahre) Debütant in London.

Bereits am Samstag hatte Juan Martin Del Potro (ARG) die im Raum stehende Absage nach einem Kniescheibenbruch offiziell bestätigt und damit den Japaner Kei Nishikori ins London-Feld gehievt. Kurios auch: Karen Chatschanow, der sich mit dem sensationellen Paris-Bercy-Titel um fünf Plätze im Race auf Position elf verbessert hat, ist nun erster Ersatzmann. (APA)