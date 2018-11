Swettes neuer Partner ändert nichts am kollektiven Befehl

Von Alex Gruber

Innsbruck – Neuzugang Luka Gracnar (25) landete zwar gestern Nachmittag als bereits vierter Goalie in dieser Saison im Haifischbecken, als Nummer eins schickt Rob Pallin am Dienstag gegen die Mozartstädter aber Swette ins Rennen: „Er hat sich das verdient.“ Nach durchwachsenem Saisonstart hat sich der 30-jährige Routinier wieder gefangen und hielt bei seinen drei letzten Liga-Einsätzen im ersten Treffen mit Salzburg (6:5 n.V.), Zagreb (3:2) und Fehervar (5:1) drei Siege fest.

„Ich hatte eine richtig gute Vorbereitung, aber zu Saisonbeginn waren wir auch als Mannschaft nicht ganz auf der Höhe. Auch deswegen ist meine Statistik (Fangquote 86,2 Prozent) immer noch ein bisschen im A...“, diktierte Swette am Montag relaxt, um Gracnar wie jeden anderen Kollegen voller Respekt zu empfangen: „Ich hoffe wie immer, dass wir uns gegenseitig pushen.“

Swette pflegte auch zu seinen beiden Ex-Kollegen Matt Climie und dem finnischen „Schweiger“ Janne Juvonen einen guten Kontakt. „Und mit Luka werde ich mich auch verstehen.“ Dass Juvonen die Chance, bei einem schwedischen Erstliga-Klub (Tabellenschlusslicht Mora) anheuern zu können, annehmen musste, kann er verstehen: „Es war vorauszusehen, dass er sich so eine Chance nicht entgehen lassen kann. Er muss das mit 24 machen und hat ja vielleicht noch eine große Karriere vor sich.“ Dass er nach zehn Jahren in der Erste Bank Eishockeyliga Mitte November schon den dritten neuen Torhüter-Kollegen begrüßen kann, habe er so „noch nicht erlebt“: „Es ist ein Kommen und Gehen im Moment.“

Damit soll jetzt Schluss sein. Nach fünf Siegen aus den letzten sieben Spielen wollen die Haie in der Spur bleiben. „Die nächsten drei Spiele sind in dieser Konstellation wahrscheinlich die drei schwierigsten in diesem Jahr“, nimmt Headcoach Rob Pallin in dieser Kalenderwoche neben dem schweren Gang nach Salzburg auch noch den KAC (Freitag/zu Hause) und Bozen (Sonntag/auswärts) ins Visier. Seinem Credo bleibt Pallin treu: „Es dreht sich weiter alles um die kleinen Details, die den Unterschied zwischen Siegen und Verlieren ausmachen.“ Ausnahmslos jeder ist gefordert, die Botschaft, einen Legionär wie Alex Lavoie auf die Tribüne zu setzen, soll angekommen sein: „Ich will grundsätzlich nie einen Spieler austauschen. Wer seinen Job macht, spielt. Aber wer ihn nicht macht, landet in der vierten Linie oder auf der Tribüne. Das ist klar und einfach. Fehler machen darf jeder, aber soft spielen darf keiner“, fordert er von jedem Crack eine harte Herangehensweise ein.

Swette und Neuerwerbung Gracnar starten vorerst intern in ein offenes Goalie-Duell: „Wenn Swette in Salzburg unglaublich hält, spielt er auch am Freitag. Wer gut spielt und Spiele für uns gewinnt, steht im Tor.“ Aus, Amen. Es geht „nur“ um Leistung.