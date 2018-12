Sportförderung: Weg von der Gießkanne, hin zum Gartenschlauch

Von Florian Madl

Innsbruck – Sport Strategie Austria. Die jüngste Präsentation derselben klang, als würde Heinz-Christian Strache demnächst die heimische Sportwelt aus den Angeln heben. Hat er binnen eines Jahres als Sportminister auf alle Fragen eine Antwort gefunden? Etwa die, wie Österreich nach den Olympischen Sommerspielen 2012 in London (keine Medaille) und 2016 in Rio de Janeiro zu Erfolgen kommen kann?

Ein ehemals talentierter Fußballer wie Strache will „ein Comeback der Goldschmiede Österreich einleiten“ und wird von Ex-Sportlern wie Armin Assinger begleitet. Es geht ihm um ein Abschlanken der Struktur, um bessere Abrechnungsmodalitäten für Sportler, steuerliche Erleichterungen und personelle Neubesetzungen weg von alten Funktionärsriegen.

Die Dachverbände griff der Sportminister nicht an, in der Bundessportorganisation, in Person des ehemaligen SPÖ-Sozialministers Rudolf Hunds­torfer (BSO-Präsident), weiß Strache sogar an einen Verbündeten an seiner Seite. Der meint: „Wir freuen uns darüber, dass wir vom Vizekanzler bei der Frage der besseren sozialen Absicherung für Spitzensportlerinnen und -sportler, aber auch Trainerinnen und Trainer Unterstützung bekommen.“

Doch die Sport Strategie Austria reicht über diesen Bereich hinaus, selbst In­frastruktur oder tägliche Turnstunde werden ins Auge gefasst. Und so nebenbei erweisen sich Strache und sein Kabinett als Aufräumer, indem Fördernehmer auf ihre Pflichten hingewiesen werden und Fehlverhalten zu Sanktionen führt. Selbst ein eingesessenes Trainingsinstitut wird auf den Kopf gestellt – und siehe da: Auch hier findet sich etwas, das nicht dem Erfolg, sondern dem Vorteil eines Verantwortlichen dient.

„Jetzt können wir, die politischen Verantwortungsträger, an die Arbeit gehen“, erklärte Strache selbstbewusst. Und dabei erhebt sich die Frage, was seinen zu Amtsbeginn ebenso ambitionierten Vorgängern entgangen sein könnte. Der Sportminister sieht sich mit seiner Strategie Austria als eine Art Teamchef: Besonders die Besten will er im Auge haben, diese gezielt fördern und nicht wie früher im Gießkannenprinzip. Motto: Wenn jeder was bekommt, kann keiner laut klagen. Strache packt den Gartenschlauch aus, um vor allem im Sommersport keimende Pflanzen zu gießen.