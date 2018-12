OSV-Trio Gigler, Reitshammer und Kreundl im WM-Semifinale

Die Österreicher Heiko Gigler, Bernhard Reitshammer und Lena Kreundl haben am Donnerstag bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften der Schwimmer in Hangzhou über 100 m Lagen klar den Einzug ins Semifinale geschafft. Gigler verbesserte als Vorlauf-Zehnter in 52,52 Sekunden Reitshammers ein Jahr alten österreichischen Rekord um 4/100 bzw. seine persönliche Bestleistung vom 10. November um gleich 67/100.

Der Tiroler Reitshammer kam in 52,78 Sekunden als Elfter unter die Top 16, Kreundl belegte bei den Damen in 59,94 Sekunden Vorlaufrang zwölf. Es sind am dritten Wettkampftag die ersten OSV-Teilnahmen an einer Finalsession (12.00 Uhr MEZ, live ORF Sport +) bei den Titelkämpfen in China.

Die OSV-Mixed-Lagenstaffel über 4 x 50 m belegte in 1:41,91 Minuten Rang 13, Lena Grabowski über 200 m Rücken in 2:09,40 Platz 17 und Caroline Pilhatsch im Delfinsprint Rang 29. (27,04). (APA)