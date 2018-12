Toronto glänzte bei 113:93-Sieg gegen Golden State

Die Toronto Raptors haben am Mittwoch auch das zweite Saisonduell mit den Golden State Warriors für sich entschieden. Nach dem ersten, knappen Erfolg nach Verlängerung feierten die Kanadier nun auswärts einen 113:93-Sieg im Schlager der NBA. Auch ohne den verletzten Raptors-Star Kawhi Leonard entwickelte sich das Match zu einer Machtdemonstration Torontos.

Der in der Eastern Conference führende Ex-Club von Jakob Pöltl hatte wie schon am Dienstag gegen die L.A. Clippers in Kyle Lowry (23 Punkte, 12 Assists) und Serge Ibaka (20 Punkte, 12 Rebounds) seine besten Werfer. „Der Ball ist wirklich gut zirkuliert, das hat dem gesamten Team Vertrauen und Rhythmus gegeben“, sagte Lowry.

Die im Westen zweitplatzierten Warriors scheiterten diesmal an der Wurfausbeute, die ansonsten ihre große Stärke ist. Nur 6 von 26 drei Punkte bringenden Würfen landeten im Ziel. So traf Star Stephen Curry nur bei zwei von acht Versuchen und musste sich mit 10 Punkten begnügen. Topscorer war Kevin Durant mit 30 Punkten. (APA/AFP)

Mittwoch-Ergebnisse der National Basketball Association (NBA): Golden State Warriors - Toronto Raptors 93:113, Utah Jazz - Miami Heat 111:84, Charlotte Hornets - Detroit Pistons 108:107, Cleveland Cavaliers - New York Knicks 113:106, Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 124:127, Washington Wizards - Boston Celtics 125:130 n.V., Memphis Grizzlies - Portland Trail Blazers 92:83, New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder 118:114, Dallas Mavericks - Atlanta Hawks 114:107, Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves 141:130, Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 113:97.