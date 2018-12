Pollerers landete beim Saisonfinale in Guangzhou auf dem Podest

Michaela Polleres hat ihre starke Judo-Saison mit einem dritten Platz beim Masters beendet. Die Niederösterreicherin gewann am Sonntag beim finalen Turnier in Guangzhou in der Gewichtsklasse bis 70 kg gegen die Japanerin Yoko Ono, unterlag dann aber um den Pool-Sieg der Kolumbianerin Yuri Alvear, ehe Siege gegen Maria Bernabeu (ESP) und Maria Perez (PUR) den Podestplatz sicherstellten.

Stephan Hegyi war erst im Pool-Finale in der Über-100-kg-Kategorie im Einsatz, er unterlag dem Georgier Guram Tuschischwili und anschließend in der Hoffnungsrunde dem Brasilianer David Moura. Das ergab trotzdem Platz sieben. Magdalena Krssakova blieb nach einer Auftaktniederlage gegen die Japanerin Nami Nabekura in der Gewichtsklasse bis 63 kg unplatziert. (APA)