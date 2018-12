Anna Gasser bis Karl Daxbacher: So feiern Sportgrößen Weihnachten

„Es tut schon ein bisserl weh, dass ich nicht zuhause bin“

Balaguer – Noch weiß Jakob Schubert nicht genau, wie er den Heiligen Abend verbringen wird. „Damit haben wir uns noch nicht beschäftigt“, lächelt der Doppelweltmeister von Innsbruck, der seit 20. Dezember in Katalonien weilt – zum Klettern. Gemeinsam mit Nationalteamkollege Georg Parma macht er die Felswände von Balaguer unsicher. „Das Wetter ist super, sodass wir in der Sonne mit kurzen Hosen und T-Shirt klettern.“

Dass der erklärte Familienmensch nicht bei seinen Liebsten ist, „tut schon ein bisserl weh“. Nicht zuletzt, weil am Christtag ein Fünf-Gänge-Menü bei Tante Irene und Onkel Manni ansteht. Aber immerhin kommen Freundin Carmen und Freunde noch vor dem Jahreswechsel nach Katalonien – schließlich gilt es auch, Jakobs 28. Geburtstag zu feiern. Zu Silvester. (m.i.)

Ein Schnitzel für Anna und Herrenpilze für die Schwester

Millstadt – Als Profi-Snowboarderin ist man im Winter selten daheim. Aber auf eines legt Anna Gasser großen Wert: „Mir ist wichtig, dass ich zu Weihnachten zu Hause bin. Darauf will ich nicht verzichten.“

Snowboarderin Anna Gasser freut sich heute auf einen Familientag in der Kärntner Heimat. - gepa

Und so wird der Heilige Abend heute im Hause Gasser in Millstadt am See (Kärnten) traditionell angegangen. „Das ist ein fixer Familientag“, erzählt Österreichs zweifache Sportlerin des Jahres. „Zuerst einmal schmücken wir gemeinsam den Weihnachtsbaum.“ Wir, das heißt: Anna, Schwester Eva, Mama Lisbeth und Papa Peter.

Später wird dann gemeinsam gegessen. Dabei läuft Mama Lisbeth in der Küche zur Hochform auf: „Meine Schwester ist Vegetarierin und ich bin ein bisschen heikel“, lacht die 27-Jährige. So bekommt Anna ein Schnitzel und Schwester Eva überbackene Herrenpilze, während sich die Eltern eine Weihnachtsbratwurst schmecken lassen. Natürlich werden dann noch Weihnachtskekse serviert. „Ich bin zwar keine große Bäckerin, aber ich nasche gerne“, gesteht die Olympiasiegerin. (t.w., m.i.)

Sir Karl spendet die Zeit der Familie und einem guten Zweck

St. Pölten – Als die TT Karl Daxbacher am Telefon erwischte, kam der Trainer des FC Wacker Innsbruck gerade aus einer Weihnachtsaufführung. Auch wenn der Fußball ruht, hat Sir Karl in seiner Heimat St. Pölten jede Menge zu tun. Vier Töchter und gleich viele Enkelkinder halten den 65-Jährigen auch an den Feiertagen auf Trab.

Weihnachten heißt Familie – Opa Karl Daxbacher und Oma Maria mit den beiden Enkelkindern Finn und Jette. - FCW

„Weihnachten steht im Zeichen der Familie. Da ist ein Urlaub in den Süden absolut kein Thema“, stellt Daxbacher an der Seite seiner Gattin Maria klar. „Die Kekse sind schon länger freigegeben“, lacht dem Trainer-Routinier das Herz, ehe am Heiligen Abend Raclette serviert wird.

Am Stefanitag kommen bei einem Schweinsbraten alle Familienmitglieder aus drei Generationen mit Schwiegersöhnen zusammen: „Da ist was los“, schmunzelt Daxbacher, der Geschenke nur an die Kinder verteilt. Selbst werde er mit seiner Frau wieder zum Hörer (z. B. „Licht ins Dunkel“) greifen: „Uns geht es gut. Wir brauchen nichts und spenden lieber etwas.“ Wieder ein emotionaler (Punkte-)Sieg für Daxbacher. (lex)

Kuscheln mit den drei Kindern

Innsbruck – Der Headcoach der Swarco Raiders, Shuan Fatah, feiert das Weihnachtsfest im engen Kreis seiner Familie. Der Football-Experte, der bald das neunte Jahr in der Tiroler Landeshauptstadt weilt, wird mit seiner Frau Ina und den drei Kindern den Weihnachtstag verbringen: „Wir werden einen ausgiebigen Spaziergang machen, danach essen und zum Abschluss einen Film schauen. Da kuscheln wir uns zu fünft zusammen und genießen die gemeinsame Zeit.“ Aufgetischt werden Würstel und Kartoffelsalat. Stressig wird es erst kurz vor Silvester, wenn der Berliner mit seinen Liebsten in die deutsche Hauptstadt reist und seine Verwandten besucht. Fatah: „Da werden dann im Taxi alle abgeklappert.“ (suki)