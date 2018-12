Walkner: „Den Druck, gewinnen zu müssen, hatte ich schon“

Von Daniel Suckert

Innsbruck – „Ich bin etwas angeschlagen: nicht wild, aber wie man halt beisammen ist, wenn es ständig zwischen kalt und warm wechselt“, sagt Matthias Walkner am Telefon auf dem Heimweg von Südtirol kurz vor dem Jahreswechsel.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Ein letztes Mal hatte sich der Dakar-Sieger 2018 dort auf sein Motorrad geworfen. Entspannt noch einmal einen lockeren Trainings-Ritt auf zwei Rädern gemacht, bevor es morgen mit dem Flieger nach Südamerika geht. Bei der 41. Auflage der Rallye Dakar versucht der 32-Jährige das Karriere-Highlight aus dem Vorjahr zu wiederholen.

Größter Konkurrent im eigenen Lager

Leicht wird es nicht: Erstens hat sich die Dakar verändert und zweitens kommt die größte Konkurrenz aus dem eigenen KTM-Haus. „Mit meinen Teamkollegen Toby Price und Sam Sunderland stehen zwei schwere Geschütze an meiner Seite. Aber da fährt jeder für sich selbst, keiner mimt den Wasserträger und keiner der beiden ist ein Nasenbohrer“, spielt der 1986 in Kuchl geborene PS-Abenteurer auf die Konkurrenz von Honda und Yamaha an, die im Fall der Fälle „den einen oder anderen weniger starken Piloten am Start haben, der geopfert werden könnte“.

Vieles hat sich geändert. Die härteste Offroad-Veranstaltung ist nicht mehr die längste und vielleicht auch nicht mehr die anspruchsvollste. Der Veranstalter war ausgezogen, um mehr Kleingeld von den südamerikanischen Ländern einzuholen, doch die reagierten mit Ablehnung. Darum wird 2019 „nur“ noch in Peru gefahren. 80 Prozent der Strecke führen über Sanddünen, die Etappen werden kürzer und intensiver.

Und im Sand hat der im Klassement Führende ein Problem: Seine Spuren machen es der Konkurrenz dahinter einfacher zu folgen. Das wiederum kann aber für Verfolger Fluch und Segen zugleich sein – dann, wenn Walkner hinter einem von Honda oder Yamaha liegt, könnte man den Piloten opfern, an einer Abzweigung falsch abbiegen lassen und so Walkner in die Irre führen.

Das ist Matthias Walkner Geboren: 1986 in Kuchl (Salzburg); Ursprünglicher Berufswunsch: Skifahrer; Motocross: Ab 14 steigt er auf das PS-Gerät mit zwei Rädern. 2012 holt er als erster Österreicher den Weltmeistertitel in der MX3-Klasse. Rallye: 2015 wechselt er auf Anraten von Tirols Motocross-Legende Heinz Kinigadner in den Rallye-Bereich. Auf Anhieb gewinnt er die Hellas Rallye (Griechenland). Die Dakar-Teilnahmen 2015 (Lebensmittelvergiftung) und 2016 (Oberschenkelbruch) enden frühzeitig – 2017 Platz zwei, 2018: Der erste Sieg eines Österreichers bei der Dakar.

„Es bereitet mir etwas Sorgen, wenn du auch so denkst, aber ja: Honda und Co. könnten das tun und das muss ich im Hinterkopf behalten.“ Paradoxerweise hat sich der Status der „Nummer eins“ nicht auf die Erwartungshaltung ausgewirkt. Der erste österreichische Dakar-Sieger sieht sich nicht als Favorit: „Ich muss nicht mehr. Seit mein Konto schuldenfrei ist, bin ich tiefenentspannt. Nein, Scherz beiseite: Den Druck, gewinnen zu müssen, den hatte ich vor einem Jahr, wo alle den Sieg praktisch erwartet haben. Jetzt gibt es mit Sam (Sunderland, Anm.), der in Dubai die Wüste vor der Haustüre hat, einen, der brandgefährlich sein wird.“

Sand hat Walkner zuhause in Österreich nicht zur Verfügung. Auch die Höhenlage fiel mit dem Ausscheiden von Bolivien weg. Antipathie dem gelben Untergrund gegenüber hat er keine entwickelt: „Ich mag es, aber mehr Abwechslung wäre cool gewesen. Die Risikobereitschaft ist auf Sand auch automatisch eine höhere.“

Sicherheit beginnt bei der Vorbereitung

Apropos Risiko – beim australischen KTM-Teamkollegen Toby Price muss man abwarten. Der 31-Jährige war in Abu Dhabi mit Walkner zusammengerauscht. Beide stürzten schwer, nur Price brach sich dabei das Kahnbein. Die Operation verlief aber ohne Probleme und der von KTM-Sportmanager Heinz Kinigadner gerne als „Ur-Viech“ bezeichnete Price sollte schmerzfrei sein.

Für mich steht und fällt die Sicherheit mit der Vorbereitung, vor allem beim Thema Roadbook. Wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe, reduziere ich das Risiko. Matthias Walkner, Dakar-Champion

Dass die verkürzte Rallye parallel auch weniger gefährlich sein würde, das glaubt niemand. Dafür gibt es nach wie vor genügend Gefahrenquellen. Dass Tirols Motocross-Legende „Kini“ das Thema seit Jahren so offensiv angeht und permanent den warnenden Zeigefinger hebt, versteht Schützling Walkner. Trotzdem sieht es das Aushängeschild von KTM etwas entspannter: „Für mich steht und fällt die Sicherheit mit der Vorbereitung, vor allem beim Thema Roadbook. Wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe, reduziere ich das Risiko.“

Ganz ohne Umdenken will es der viermal in Südamerika am Start gestandene heimische Pilot dann aber auch nicht haben. Ein Einheitsreifen wäre schon eine gute Sache, wie er mehrmals betont. Der Salzburger weiß um die Gefährlichkeit des Abenteuers: Vor zwei Jahren endete sein Auftritt schmerzhaft. Ein Sturz hatte einen Oberschenkelbruch zur Folge – dazu eine mehrmonatige Auszeit, die vor allem mental hart zu verarbeiten war. Das jahrelang aufgebaute Selbstvertrauen musste wieder mühsam mit jeder Ausfahrt neu aufgebaut werden. Der zweite Platz im Jahr darauf legte dann die Rutsche für das PS-Märchen 2018.

Und das, obwohl sich der ehemalige Motocross-Weltmeister eigentlich nur im Vorfeld des Jahres 2016 so richtig fit fühlte. Heuer hat der Österreicher seine Hausaufgaben ebenso gut erledigt, „trotzdem habe ich mich 2016 noch fitter gefühlt“. Ob sehr gut oder ausgezeichnet vorbereitet – Leichtsinn macht sich nie breit. An Silvester heißt es nach dem Feuerwerk schauen wie immer: „Zapfenstreich“. Einen Tag später beginnt die Reise ans andere Ende der Welt. „Die Vorfreude ist groß, die Motivation hoch – alles kann man so und so nicht beeinflussen, darum kannst du nie zu 100 Prozent sicher sein.“

Der größte Teil der 41. Auflage der Rallye Dakar wird heuer auf Sand gefahren. - Red Bull Content Pool

Und wer weiß, vielleicht wird es eine der letzten Reisen nach Südamerika sein. Ein Konkurrenz-Veranstalter will die Teilnehmer der südamerikanischen Version wieder zurück auf den ursprünglichen Kontinent, Afrika, lotsen.

Dort wird parallel zur Ausgabe in Peru (6.–17. Jänner 2019) bereits vom 1. bis zum 13. Jänner das „Africa Eco Race“ ausgetragen. Das wird unter anderem vom einstigen „Dakar“-Rennleiter Hubert Auriol organisiert und erinnert stark an die früheren Afrika-Ausgaben der Original-Dakar. In der heurigen Version führt die afrikanische Streckenführung über mehr als 6000 Kilometer und zehn Etappen von Lissabon nach Dakar. -