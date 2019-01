Nadal sagte für Brisbane wegen Oberschenkelblessur ab

Tennis-Star Rafael Nadal hat seine Teilnahme am dieswöchigen ATP-Turnier in Brisbane wegen einer Oberschenkelblessur im linken Bein abgesagt. Es handle sich nur um ein kleines Problem, er wolle die intensive Belastung im Hinblick auf die Australian Open aber nicht riskieren, so Nadal.

Der verletzungsgeplagte Spanier hatte in der Vorsaison wegen verschiedener Blessuren nur neun Turniere bestritten, die French Open mit dem Finalsieg gegen Dominic Thiem aber neuerlich gewonnen. Im November unterzog es sich einer Sprunggelenks-Operation. Sein bisher letztes Spiel auf der Tour spielte er im September, als es im Halbfinale gegen Juan Martin del Potro aufgrund einer Knieverletzung aufgeben musste. (APA/Reuters)