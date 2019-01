Kinigadner vor Dakar-Start: „Wir laufen ins offene Messer“

Die Rallye Dakar 2019 findet nur noch in Peru statt und weist zudem nur noch neun Renntage auf. Wie sieht das der ehemalige Teilnehmer und heutige KTM-Sportmanager?

Heinz Kinigadner: Man darf nicht vergessen, dass heuer 80 Prozent der Etappen auf Sand gefahren werden. Das Gesamtkonzept ist ein komplett anderes geworden. Kurze Etappen über Sanddünen – das ändert alles. Denn der Erste des Vortages dient am nächsten Tag praktisch als Vorläufer, an dem sich der Rest orientieren wird können. Der Pool an Sieganwärtern hat sich dadurch stark erweitert. Sagen wir einmal so: Die „Dakar“ ist eine andere geworden. Es liegt im Auge des Betrachters, ob das positiv ist oder nicht.

Das klingt aus Ihrer Sicht weniger positiv.

Kinigadner: Unsere Stärken – die große Erfahrung und die Fähigkeit, auf langen Etappen wenig Fehler zu machen – sind sicher in den Hintergrund gerückt. Es wird heuer ein Gänsemarsch durch die Wüste, bei dem ein Tag X alles entscheiden wird. Dazu muss man sagen, dass es vor allem darauf ankommt, wer wie und wann taktiert.

Inwieweit?

In den 90er-Jahren selbst bei der Dakar: Heinz Kinigadner. - gepa

Kinigadner: Es wird niemand vornewegbolzen können und es wird Teams geben, die mit Sicherheit einen Wasserträger opfern werden. Also einer, der absichtlich an einer gewissen Stelle falsch abbiegt, um den Rest des Feldes zu verwirren. Wir werden einen Hauch von Tour de France erleben. Zusätzlich wird es zwei Massenstarts geben und ebenso zweimal darf das Feld verkehrt starten. Das stellt alles auf den Kopf.

Sie klingen nicht sehr euphorisch.

Kinigadner: Für mich muss die „Dakar“ das größte, längste und härteste Rennen des Jahres sein. Jetzt fahren wir in Peru im Kreis. Das wertet alles ab und macht es einfacher. Die Spreu muss sich aber bei so einer PS-Veranstaltung vom Weizen trennen. Klar, der Veranstalter will so viele verschiedene Sieganwärter wie möglich, aber trotzdem würde ich mir mehr Rücksicht auf KTM wünschen. Wir sind seit 25 Jahren ohne Unterbrechung bei der Dakar dabei. Da ärgert es mich, wenn man nicht einmal zuhören will. Wir sind ja keine Nasenbohrer.

Betrifft das auch Ihr Herzensthema Sicherheit?

Kinigadner: Sagen wir einmal so: Das Thema wurde nun aufgeschoben und nicht aufgehoben. Wir hatten eine gute Sitzung in Paris, alles schien auf Schiene, auch Yamaha war auf unserer Seite. Und auf einmal legte sich am Ende Honda doch quer. Denen geht es um den Einheitsreifen, den sie nicht wollen, weil sie jetzt so lange getestet hatten usw. Lächerlich! Wir sprechen hier von einem Rennen durch die Wüste, bei dem es keine Rolle spielt, welche Pneus du aufziehst. Aber mir wurde versprochen, dass wir heuer in Marokko die ersten Neuerungen in puncto Sicherheit erleben werden. Warten wir einmal ab, ob es wirklich so sein wird.

Wo es aber schon zu spät sein könnte.

Kinigadner: Wir laufen mit sehenden Augen ins offene Messer. Die Motorradpiloten von heute sind derartig schnell, da wird dir schlecht beim Zuschauen, wenn du siehst, wie sie durch ausgetrocknete Bachbette rasen. Dazu wird das Material immer noch besser und das lässt die Gefahr parallel enorm ansteigen. Es ist wie ein Computerspiel ohne Reset-Taste. Aber ich werde bei diesem Thema auch weiter lästig bleiben, das verspreche ich. In dem Punkt habe ich auch die KTM-Unterstützung von ganz oben.

Zurück zur Rallye-Dakar. Mit dem Salzburger Matthias Walkner stellen Sie den Titelverteidiger bei den Motorrädern. Wie stehen seine Chancen auf einen weiteren erfolgreichen Dakar-Auftritt?

Kinigadner: Matthias hat alles, was man braucht. Es gibt für mich sieben Piloten, die in den Favoritenkreis gehören. Darunter sind neben Matthias unsere beiden Fahrer Sam Sunderland und Toby Price. Obwohl Price in Abu Dhabi einen High-Speed-Unfall mit Matthias hatte und sich das Kahnbein gebrochen hat. Die Operation verlief aber gut und der Arzt meinte, es sollte bei ihm leicht gehen. Wie schmerzhaft es wirklich ist, weiß ich nicht. Ich hatte viel, aber einen Kahnbeinbruch nicht. (lacht)

Was spricht für Matthias Walkner, was für Toby Price (AUS) und was für Sam Sunderland (GBR)?

Kinigadner: Was die Taktik betrifft, steht Matthias über allen. Sunderland ist in Dubai daheim, der brilliert auf Sand und wird heuer ganz stark sein. Bei Price kann ich nur sagen: Er ist der Schnellste und Wildeste, unser Ur-Viech. (lacht)

Seit dem Jahr 2001 ist KTM bei der Rallye ungeschlagen. Wie wichtig ist das Offroad-Rennen für Sie und Ihr Team aus Oberösterreich?

Kinigadner: Man braucht sich nur die Startliste durchschauen: Von den 140 Startern (Motorrad, Anm.) sind 108 mit uns verbunden. Das ist eine stolze Zahl, wenn man bedenkt, dass nur noch Yamaha hinter uns einen zweistelligen Fahrer-Pool stellt. Man kann schon sagen: Die Dakar ist eine KTM-Veranstaltung und nach wie vor das Wichtigste für uns. Darum ärgert es mich ja so, wenn der Veranstalter uns so gar nicht zuhören will. Aber ich will nicht schon wieder anfangen, sonst ärgere ich mich am Ende nur noch mehr.

Werden Sie sich heuer wieder die lange Reise nach Südamerika antun?

Kinigadner: Ich werde erst nach dem vierten Tag rüberfliegen. Das wird ein Donnerstag sein. Ich hoffe nur, dass ich da meine Jungs alle gesund antreffe.

Das Gespräch führte Daniel Suckert