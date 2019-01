Harden setzte 30-Punkte-Serie bei Houston-Sieg fort

James Harden hat am Freitag seine imposante Punkte-Serie in der NBA fortgesetzt. Der 29-jährige Guard schaffte beim knappen 121:119-Heimerfolg seiner Houston Rockets gegen die Toronto Raptors zum bereits 22. Mal in Folge 30 oder mehr Punkte. Der wertvollste NBA-Spieler (MVP) des Vorjahres steuerte 35 Zähler zum zweiten Erfolg der Hausherren nacheinander bei. (APA)

NBA-Ergebnisse: Houston Rockets - Toronto Raptors 121:119, Utah Jazz - Minnesota Timberwolves 106:102, Orlando Magic - Washington Wizards 91:95, Brooklyn Nets - New York Knicks 109:99, Cleveland Cavaliers - Miami Heat 94:100, Chicago Bulls - Los Angeles Clippers 101:106, Memphis Grizzlies - Sacramento Kings 96:99, Dallas Mavericks - Detroit Pistons 106:101, Milwaukee Bucks - Charlotte Hornets 108:99, Denver Nuggets - Phoenix Suns 132:95