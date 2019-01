Ex-Weltmeister Akkajew wegen Dopings acht Jahre gesperrt

Ex-Weltmeister Chadschimurat Akkajew (Klasse bis 105 kg) wurde vom Internationalen Gewichtheberverband (IWF) wegen seines bereits dritten Dopingvergehens für acht Jahre gesperrt. Dies gab Russlands Verband am Mittwoch bekannt. Der 33-Jährige, der 2004 in Athen Olympiazweiter in der Kategorie bis 94 Kilogramm geworden war, darf damit bis 1. August 2024 keine Wettkämpfe bestreiten. (APA)