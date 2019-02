New-Orleans-Fans blitzten mit Klage gegen Fehlentscheidung ab

New Orleans – Eine US-Bundesrichterin lehnte am Donnerstag eine Klage von Fans der New Orleans Saints ab. Diese hatten nach einer krassen Schiedsrichter-Fehlentscheidung gegen ihr Team im Duell um den Super-Bowl-Einzug mit den Los Angeles Rams (23:26 n.V.) eine Neuaustragung des Conference-Finales gefordert.

Richterin Susie Morgan urteilte, dass die beiden klagenden Saints-Saisonkarteninhaber NFL-Commissioner Roger Goodell nicht dazu zwingen könnten, eine Neuaustragung nach einem „außerordentlich unfairen“ Akt zu veranlassen. Vor zwei Wochen war ein offensichtliches Foulspiel eines Rams-Verteidigers in einer entscheidenden Situation kurz vor Ende der regulären Spielzeit nicht geahndet worden.

Die Rams treffen nach ihrem umstrittenen Halbfinal-Sieg am Sonntag (0.30 Uhr in der Nacht auf Montag MEZ/live Puls 4 und DAZN) in der Super Bowl LIII auf die favorisierten New England Patriots. Bei einem Urteilsspruch für eine Neuaustragung oder teilweise Wiederholung des Conference-Finales hätte dem Duell in Atlanta eine Verschiebung oder ein Rechtsstreit gedroht. (APA)