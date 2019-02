Novak glich für Österreich auf 1:1 aus

Salzburg – Österreichs Davis-Cup-Team ist am Freitag in der Qualifikationsrunde der Weltgruppe gegen Chile mit 0:1 in Rückstand geraten. ÖTV-Debütant Jurij Rodionov bot in der Salzburg-Arena vor über 4.000 Zuschauern gegen die chilenische Nummer eins, Nicolas Jarry, eine sehr gute Leistung, doch der 19-jährige Niederösterreicher musste sich der Nummer 41 der Welt nach 91 Minuten mit 5:7,5:7 geschlagen geben.

Dennis Novak stellte anschließend für Österreich gegen Chile auf 1:1 gestellt. Der 23-jährige Niederösterreicher besiegte Christian Garin nach 1:44 Stunden mit 6:4,6:4. Er wahrte damit wohl die Chance der ÖTV-Equipe, sich für das erstmals ausgetragene Finalturnier im November zu qualifizieren.

Ein 0:2 nach dem ersten Tag wäre nur schwer aufzuholen gelesen. Der Länderkampf wird am Samstag (13 Uhr/live ORF Sport +) zunächst mit einem Doppel fortgesetzt, danach stehen zwei weitere Einzel auf dem Programm. Der Sieger steht im Finalturnier mit 18 Nationen vom 18. bis 24. November in Madrid, der Verlierer muss im September gegen den Abstieg spielen. (APA)