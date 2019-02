Westbrook baute Rekord weiter aus, Oklahoma verlor aber

Auch 44 Punkte von All-Star Russell Westbrook haben den Oklahoma City Thunder am Donnerstag eine 122:131-Niederlage bei den New Orleans Pelicans nicht erspart. Der 30-Jährige baute mit dem elften Triple-Double (inkl. 14 Rebounds und 11 Assists) in Folge den NBA-Rekord weiter aus. Die Pelicans bezahlten den Sieg allerdings mit einer Schulterverletzung ihres Aushängeschilds Anthony Davis.

Ob der 25-Jährige in der Nacht auf Montag am All-Star-Spiel in Charlotte teilnehmen kann, stand nach der Partie nicht fest. (APA)

Donnerstag-Ergebnisse in der National Basketball Association (NBA): Orlando Magic - Charlotte Hornets 127:89, Atlanta Hawks - New York Knicks 91:106, New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder 131:122.