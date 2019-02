Linz-Trainer Cordas trat nach rund acht Monaten zurück

Nach rund acht Monaten ist die Ära von Zoltan Cordas als Trainer von Handball-spusu-Ligist HC Linz zu Ende gegangen. Wie das Schlusslicht am Sonntag bekanntgab, nahm der Vereinsvorstand am Samstagabend nach der 28:29-Heimniederlage gegen Ferlach das Rücktrittsangebot der einstigen Spielerlegende an. Das Montagstraining werden Sportdirektor Uwe Schneider und Co-Trainer Slavko Krnjajac leiten. (APA)