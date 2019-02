Paris wünscht sich für Sommerspiele 2024 Breakdance im Programm

Breakdance soll 2024 zum Programm der Olympischen Spiele in Paris gehören. Das wünschen sich die Organisatoren in der französischen Metropole. Für die in den 1970er-Jahren in New York entstandene Tanzform wäre es die olympische Premiere. Breakdance gehörte im vergangenen Jahr zum Programm der Olympischen Jugendspiele in Buenos Aires.

Auf der Wunschliste, die Organisationschef Tony Estanguet am Donnerstag in Paris veröffentlichte, stehen auch Sportklettern, Surfen und Skateboarding. Diese drei Sportarten werden auch bei den Spielen im kommenden Jahr in Tokio ausgetragen. Über das Olympiaprogramm für 2024 entscheidet das Internationale Olympische Komitee (IOC) nach den Spielen in der japanischen Hauptstadt. (APA/dpa)