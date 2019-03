Doping-Geständnis von Preidler: „Fühle mich nicht als Verbrecher“

Innsbruck – Nach dem Tiroler Stefan Denifl erschüttert der nächste prominente Dopingfall den heimischen Radsport. Im Zuge des jüngst ausgehobenen Netzwerkes erstattete der Steirer Georg Preidler Selbstanzeige. Der Grazer wurde im Vorjahr österreichischer Meister im Einzelzeitfahren und gewann eine Etappe bei der Polen-Rundfahrt. Bei der Heim-WM in Tirol im September belegte der 28-Jährige Platz 36 im Zeitfahren.

„In den vergangenen Tagen ist in den Medien so viel über Blutdoping berichtet worden und jeder weiß, was man da macht und was passiert. Ich kann nur sagen, mit dem Wissen des Betrugs im Hinterkopf zu leben, ist die Hölle. Ich weiß nicht, wie das andere aushalten. Ich muss nun an die Öffentlichkeit gehen. Ich habe das nicht mehr ausgehalten“, sagte Preidler im Interview mit der Kleinen Zeitung, das unter dem Titel „Das Geständnis“ erschien.

Er sei von dem Zirkel um den deutschen Sportmediziner angesprochen worden und habe sich vor kurzem Blut abnehmen, aber nie rückführen lassen. Der 28-Jährige fühlt sich als Betrüger, jedoch nicht als Krimineller. „Ja. Ich hatte betrügerische Absichten oder Gedanken. Ich fühle mich aber nicht als Verbrecher“, sagte Preidler. Seine bisherigen Leistungen wie ein dritter Etappenplatz beim Giro d‘Italia 2016 seien alle sauber zustande gekommen, behauptete der für das französische Spitzenteam Groupama-FDJ fahrende Profi.

„Irgendwann fällt die Hemmschwelle weg“

Wann die Hemmschwelle, Blutdoping zu betreiben, bei ihm gefallen sei, wollte Preidler nicht angeben. „Dazu kann ich noch nichts sagen, weil alles mit der Staatsanwaltschaft im Laufen ist. Aber sie ist erst vor kurzem gefallen. Nach langem Überlegen habe ich mich zu diesem Riesenfehler und dieser Dummheit entschlossen.“ Im Profizirkus höre man, dass ohnehin viele dopen. „Irgendwann fällt die Hemmschwelle weg.“ Sein Umfeld habe nichts gewusst, er habe alleine gehandelt, erklärte Preidler. Außerdem gab der mehrfache Staatsmeister an, er kenne keine weiteren Kunden des Netzwerkes. „Ich kenne keine Namen.“

Durch die Ermittlungen im Rahmen der „Operation Aderlass“ hatten die Behörden gemeinsam mit deutschen Kollegen bei Razzien während der Nordischen Ski-WM in Seefeld sowie in Deutschland fünf Athleten, einen Sportmediziner und dessen Komplizen festgenommen – darunter auch die beiden ÖSV-Langläufer Max Hauke und Dominik Baldauf. Denifl war am Freitag von der Staatsanwaltschaft befragt worden. Alle Sportler befinden sich mittlerweile auf freiem Fuß. Ihnen drohen strafrechtliche Verfahren wegen Sportbetrugs sowie Suspendierungen durch die Anti-Doping-Behörde NADA. (TT.com)