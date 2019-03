Abdul-Jabbar sammelte Millionen bei Versteigerung für guten Zweck

NBA-Legende Abdul-Jabbar sorgte am Wochenende mit einer Versteigerung von insgesamt 234 Erinnerungsstücken seiner einzigartigen Karriere für Schlagzeilen. Diese Auktion, deren Erlös an ein Kinderlernprojekt geht, brachte insgesamt 2.947.872,25 Dollar (2,59 Mio. Euro) ein. Die größte Summe erzielte sein Meisterring mit den Los Angeles Lakers aus dem Jahr 1987 mit 398.937,50 Dollar (rund 350.500 Euro) ein. Der mittlerweile 71-Jährige ist mit 38.387 Punkten in Grunddurchgangsspielen der bisher punktbeste Spieler der NBA-Geschichte.

Harden führte Houston zum Sieg

Dank 42 Punkten von Basketball-Superstar James Harden feierten die Houston Rockets am Sonntag einen 115:104-Erfolg beim NBA-Rekordmeister Boston Celtics. Neben „The Beard“ Harden überzeugte bei den Gästen auch Eric Gordon mit 32 Zählern und insgesamt acht Dreiern (bei zwölf Versuchen). Houston hält nun bei fünf Siegen en suite, während Boston sieben der jüngsten zehn Partien verloren hat.

Das NBA-Spitzenteam Milwaukee Bucks bestätigte indes offiziell, dass der spanische Welt- und Europameister Pau Gasol nach seinem Buyout bei den San Antonio Spurs verpflichtet wurde. „Ich freue mich auf dieses neue Kapitel meiner NBA-Karriere mit den großartigen Bucks. Mein Ziel ist es, dem Team zu helfen, eine Meisterschaft nach Milwaukee zu bringen“, schrieb Gasol auf Twitter. Der 38-jährige Routinier ist einer von nur vier NBA-Spielern, die in ihrer Karriere mindestens 20.000 Punkte, 11.000 Rebounds, 3.500 Assists und 1.500 Blocks geschafft haben. (APA)

NBA-Ergebnisse: Charlotte Hornets - Portland Trail Blazers 108:118, Boston Celtics - Houston Rockets 104:115, Chicago Bulls - Atlanta Hawks 118:123, Los Angeles Clippers - New York Knicks 128:107, Cleveland Cavaliers - Orlando Magic 107:93, Detroit Pistons - Toronto Raptors 112:107 n.V., Washington Wizards - Minnesota Timberwolves 135:121, Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies 99:95