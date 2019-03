Blutdoping-Skandal: Nun auch Ex-Langläufer Dürr verhaftet

Innsbruck –Im Zuge der Doping-Ermittlungen kam es Dienstagmittag zu einer weiteren Festnahme. Das teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck in einer Aussendung mit. Bei dem Verdächtigen soll es sich um Langläufer Johannes Dürr handeln, der zuvor selbst aufgrund seiner Angaben die Ermittlungen in Deutschland gegen den Sportmediziner Mark S. aus Erfurt in Gang gebracht hat.

Weitere Angaben machte die Staatsanwaltschaft nicht. Derzeit seien Vernehmungen und weitere Ermittlungen im Laufen. Binnen 48 Stunden sei zu entscheiden, ob der Mann wieder zu enthaften ist oder ob bei Gericht die Verhängung der Untersuchungshaft beantragt wird.

Ermittelt wird gegen Dürr wegen des Verdachts des Sportbetrugs und wegen Verstößen gegen das Anti-Doping-Gesetz. Die im Zuge der Operation „Aderlass“ verhafteten ÖSV-Langläufer Max Hauke und Dominik Baldauf hatten gegenüber den Behörden angegeben, dass der 2014 in Sotschi überführte Dopingsünder sie an Mark S. vermittelt hatte. (TT.com)