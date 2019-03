Tirolerin Graf verlor in Marrakesch Kampf um Bronze

Nach Platz drei beim Judo-Grand-Slam in Düsseldorf vor zwei Wochen musste sich Bernadette Graf (JZ Innsbruck) am Sonntag beim stark besetzten Grand Prix von Marrakesch in Marokko mit Platz fünf (bis 78 kg) zufriedengeben. Im Bronze-Kampf kassierte die 26-jährige Tulferin gegen Patricia Sampaio (POR) ein „Ippon“ und musste ihre Hoffnungen auf den zweiten Podestplatz in Serie aufgeben. „Es ist immer bitter, wenn man so nah an der Medaille scheitert“, erklärte Vertrauenstrainer Martin Scherwitzl, der das Ergebnis aber dennoch als Erfolg im Kampf um einen Olympia-Startplatz wertete. (TT)