Dreimalige Bahnrad-Weltmeisterin Kelly Catlin starb 23-jährig

Die US-Radsportlerin Kelly Catlin ist im Alter von 23 Jahren verstorben. Wie ihr Vater gegenüber der Publikation VeloNews erklärte, beging sie Suizid. Catlin gewann 2016, 2017 und 2018 WM-Gold in der Mannschaftsverfolgung und holte in diesem Bewerb mit dem US-Team 2016 in Rio auch Olympia-Silber. (APA)

Hier finden Sie Hilfe Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von Suizidgedanken betroffen sind, finden Sie hier Hilfe: Die Telefonseelsorge ist unter 142 kostenfrei rund um die Uhr jeden Tag erreichbar. Die Beratung ist vertraulich. Mail- und Chatberatung: www.onlineberatung-telefonseelsorge.at Rat auf Draht, kostenloser Notruf für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 (ohne Vorwahl) rund um die Uhr, www.rataufdraht.at Pro mente, www.gpg-tirol.at