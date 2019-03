San Antonio mühte sich zu Sieg gegen Cleveland

San Antonio (Texas) – Mit einem mühevollen 116:110 gegen Nachzügler Cleveland Cavaliers haben die San Antonio Spurs am Donnerstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) den 44. Saisonsieg gefeiert. Der Wiener Jakob Pöltl blieb unauffällig. Er bilanzierte mit vier Punkten, zwei Rebounds, je einem Assist und Ballgewinn sowie drei blockierten Würfen in 18:43 Minuten Spielzeit.

In der Tasche war der 30. Erfolg der Spurs vor heimischem Publikum erst 14 Sekunden vor Schluss, nachdem Patty Mills aus der Distanz zum 114:110 getroffen hatte. DeMar DeRozan erzielte 25 Punkte für die Texaner, die am Sonntag die Sacramento Kings empfangen und spätestens dann ihren Platz in den Play-offs endgültig fixiert haben sollten.

Im Mittelpunkt der Partie gegen Cleveland stand mit Manu Ginobili ein nicht mehr aktiver Spieler. Das Dress des Argentiniers mit der Nummer 20 wurde unter das Hallendach im AT & T Center gezogen. „Gracias Manu“ lautete das Motto des Abends. Ginobili hatte von 2002 bis 2018 für die Spurs gespielt. (APA)

Donnerstag-Ergebnisse in der National Basketball Association (NBA): San Antonio Spurs (Jakob Pöltl mit vier Punkten, zwei Rebounds und drei blockierten Würfen in 18:43 Minuten) - Cleveland Cavaliers 116:110, Detroit Pistons - Orlando Magic 115:98, Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 123:110, Miami Heat - Dallas Mavericks 105:99, New York Knicks - Toronto Raptors 92:117, Houston Rockets - Denver Nuggets 112:85, Milwaukee Bucks - Los Angeles Clippers 128:118, New Orleans Pelicans - Sacramento Kings 121:118.