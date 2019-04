Die Alpenvolleys wollen nur keine Fragezeichen aufkommen lassen

Von Daniel Suckert

Innsbruck – Viele Chancen hat man den bayerischen Gästen aus Herrsching beim Play-off-Heimspiel am Wochenende nicht gelassen. Der 3:0-Erfolg war alles andere als knapp. Darum wollen die Alpenvolleys auch heute Abend gleich den ersten Matchball nützen. Dass man das Rückspiel in der eigenen Halle in Unterhaching spielen darf, stellt einen weiteren Vorteil dar.

„Es wird ein richtig heißer Tanz“, erklärte Kapitän Dougi da Silva mit großer Vorfreude im Hinblick auf den zweiten Viertelfinal-Auftritt. „Die Halle in Unterhaching ist ausverkauft und die Stimmung sehr emotional.“ Wie es sich für ein bayerisches Derby gehört.

Zweieinhalb Jahre ist es schon wieder her, da gastierten die Herrschinger erstmals in Innsbruck. In der USI-Halle duellierte man sich damals mit Frankfurt. Da die eigene Halle bei Play-off-Spielen nicht zugelassen ist, wich man in die Tiroler Landeshauptstadt aus. Ein erster Kontakt mit der deutschen Liga – im Jahr 2019 sind die Hypo-Volleyballer selbst am Start gegen den „geilsten Club der Welt“ und stehen vor dem neuerlichen Aufstieg ins Halbfinale.

An dem zweifelt auch so gut wie niemand mehr. Zu dominant war der Auftritt der heimischen Akteure am glänzenden Parkett in Spiel eins. Auf die leichte Schulter darf man das Derby trotzdem nicht nehmen. Der „geilste Club der Welt“ hat nichts mehr zu verlieren und kann mit einer risikoreichen Spielweise durchaus noch gefährlich werden.