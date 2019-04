Kipchumba gewann 36. Vienna City Marathon, Teilnehmer gestorben

Wien – Lemawork Ketema ist beim Vienna City Marathon zum neuen österreichischen Rekord von 2:10:44 Stunden gestürmt. Der 33-Jährige verbesserte bei nahezu idealen Bedingungen die zehn Jahre alte Bestmarke von Günther Weidlinger um drei Sekunden. Der gebürtige Äthiopier belegte damit Rang elf, den Sieg sicherte sich mit der zweitbesten Wien-Zeit der 36-jährige Geschichte von 2:06:56 Vincent Kipchumba.

Überraschender Wien-Sieger: Vincent Kipchumba. - APA

Der Kenianer setzte sich vor Topfavorit Tadesse Abraham (2:07:24) aus der Schweiz und Solomon Mutai (2:08:25) aus Uganda durch. Der fünf Jahre alte Streckenrekord des Äthiopiers Getu Feleke (2:05:41) zwar verpasst, Kipchumba sorgte in 2:06:56 aber für die zweitschnellste Wien-Zeit der 36-jährigen Geschichte. „Das habe ich nicht erwartet. Ich bin sehr glücklich. Das Rennen war hart, ich habe aber keine Probleme gehabt“, so der 28-Jährige nach seinem ersten Marathonsieg mit einer Verbesserung seiner bisherigen Bestzeit um rund dreieinhalb Minuten.

Kipchumba hatte sich in der Schlussphase von Topfavorit Tadesse Abraham abgesetzt, nachdem sich das Duo zuvor lange in einer großen Spitzengruppe aufgehalten hatte. „Er war schlau und besser als ich. Ich hatte bei km 40 nicht mehr die Kraft, das Tempo mitzugehen“, so der Schweizer Rekordhalter Abraham, der mit 2:07:24 seinen zweitschnellsten Marathon ablieferte.

Marathon-Teilnehmer gestorben Der 36. Vienna City Marathon hat ein Todesopfer zu betrauern. Ein über 60-Jähriger Teilnehmer ist am Sonntagnachmittag im Wiener AKH verstorben, gaben die Veranstalter bekannt. Der Läufer war während des Rennens zusammengebrochen und ins Krankenhaus gebracht worden. "Wir sind betroffen von diesem Ereignis. Unser tief empfundenes Mitgefühl und unsere Anteilnahme gilt den Angehörigen des Läufers", sagte Veranstalter Wolfgang Konrad.

Nicht weit dahinter sorgte Ketema in einer dramatischen Entscheidung doch etwas überraschend für eine neue ÖLV-Bestmarke. „Es war unglaublich schön, ich bin heute sehr, sehr glücklich, es ist wunderbar“, freute sich der neue Rekordhalter, der seine bisherige Bestzeit aus dem Vorjahr bei der EM (2:13:22) in Berlin regelrecht pulverisierte.

Und das, obwohl seine Tempomacher früh ausgestiegen waren und er später zweimal seine Trinkflaschen nicht bekommen hatte. „Leider sind meine zwei Pacemaker schon bei km 25 schwach geworden, und bei km 30 und 35 habe ich auch noch meine Getränkeflasche verloren. Das kostet viel, das wäre sehr, sehr wichtig gewesen“, bedauerte Ketema, der bei angenehmen Temperaturen und nur wenig Wind aber noch das Optimum herausholte.

„Noch nicht das Ende der Fahnenstange“

Insgesamt überwog aber natürlich die Freude. „Unter 2:10 wäre möglich gewesen, ich bin aber trotzdem sehr happy.“ Quasi im Vorbeilaufen sicherte er sich auch das direkte Olympialimit (2:11:30). „Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig“, so der frühere Flüchtling, der 2015 die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten hatte. Sein Trainer Harald Fritz glaubt, dass sein Schützling in Zukunft noch viel mehr zeigen kann. „Wir haben das erste Mal wirklich gescheit trainieren können, jetzt zeigt er, was er dank der Unterstützung drauf hat. Das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, da geht noch was, 2:07 sag ich, haltet euch an.“

Auch Valentin Pfeil (13.) drückte in 2:12:55 seine Bestzeit aus dem Jahr 2017 um fast zwei Minuten, nachdem er zwei Jahre mit Problemen gekämpft hatte. „Es ist unglaublich, mit so einem positiven Ergebnis aufwarten zu können. Der Marathon und das Training können sehr zäh sein, umso mehr freut es mich, diesen Schritt nach vorne gemacht zu haben“, so der 30-Jährige Oberösterreicher, der mit einem elfwöchigen Trainingslager in Neuseeland offenbar alles richtig gemacht hatte. „Insgeheim habe ich mir das auch schon letztes Jahr erhofft. Heute ist es endlich aufgegangen“, jubelte der nun fünftbeste Marathonläufer Österreichs der Geschichte.

Peter Herzog (18.) im Vorjahr mit Ketema in Berlin überraschend Team-EM Dritter, verpasste indes in 2:16:16 eine neue persönliche Bestmarke. „Ich hätte mir mehr erhofft, aber ich weiß, dass noch mehr in mir steckt. Die Leistungen meiner Teamkollegen motivieren mich doppelt. Das habe ich auch drauf, das motiviert mich weiterhin“, sagte der Salzburger. Christian Steinhammer musste das Rennen aufgeben.

Eva Wutti gelang in 2:34:12 hingegen eine deutliche Steigerung, die Olympia-Qualifikation der besten fünf verpasste sie an der sechsten Stelle um fast fünf Minuten. Die Kärntnerin sicherte sich aber das WM-Limit (2:36). „Ich bin schon ziemlich müde, aber es hat sehr viel Spass gemacht. Mit der Zeit bin ich absolut zufrieden, das war eigentlich die Wunschvorstellung“, so die ehemalige Triathleten, die die WM in Doha nicht laufen wird. Sie gibt einem anderen Herbstmarathon den Vorzug.

Kiprop mit Frauen-Streckenrekord

Die Kenianerin Nancy Kiprop hat bei ihrem dritten Vienna-City-Marathon-Sieg in Serie für einen neuen Streckenrekord gesorgt. Die 39-Jährige triumphierte am Sonntag in 2:22:12 Stunden und blieb dabei deutlich unter der 19 Jahre alten Bestmarke der heuer verstorbenen Italienerin Maura Viceconte (2:23:47).

„Ich bin sehr glücklich, ich habe wirklich einen guten Job gemacht, das ist unglaublich. Der Plan war der Streckenrekord, das Ziel habe ich nach zwei Jahren erreicht“, jubelte Kiprop, die mit einem Tempomacher fast die gesamte Strecke alleine auf weiter Flur unterwegs gewesen war.

Die diesmal guten Verhältnisse hätten ihr in die Karten gespielt. „Das Wetter war fantastisch, nur ein bisschen Wind auf den letzten Kilometern. Ich hatte Spaß, es war unglaublich“, so die in ihrer Heimat eine Schule betreibende Mutter von sieben Kindern (2 eigene, 5 adoptiert). Kiprop setzte sich in neuer persönlicher Bestleistung vor zwei Landsfrauen durch. (APA)