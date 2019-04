Zukunft der Formel E: Eine Fahrt ins nächste Zeitalter

Von Daniel Suckert

Innsbruck – Dass die Formel E in Zukunft eine noch größere Rolle im Motorsport spielen könnte, liegt weniger an den Fans, mehr an den großen Auto­herstellern, die in die seit 2014 vom Automobilverband FIA ins Leben gerufene Serie drängen. Das geht auch nicht an der Formel 1 spurlos vorüber. Wenige bis gar keine PS-Abdrücke findet man derweilen von Tirols Nachwuchs.

S wie sauber: Für die elektrifizierte Rennserie war der Dieselskandal ein Segen. Seither strömen die großen Automarken in die heuer an zwölf Orten ausgetragene Motorsport-Klasse. Audi und BMW sind schon dabei, Mercedes und Porsche steigen Ende des Jahres ein – einzig Renault verabschiedet sich, um alle Ressourcen für die Formel 1 zu bündeln.

Mercedes stieg für den Wechsel sogar nach 30 Jahren beim Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) aus. Motorsportchef Toto Wolff begründete das mit dem Blick auf übermorgen: „Alles wird elektrisc­h. Die Automobilkonzerne sind in einer Umbruchphase, und es ging darum abzuwiegen, auf welcher Plattform man sich neben der Formel 1 engagieren will.“

Apropos Formel 1 – die residiert nach wie vor am PS-Thron auf vier Rädern. Weltweit sitzen bei den 21 Grands Prix im Durchschnitt 600 Millionen Menschen vor den TV-Geräten. Auch was den Werbewert betrifft, steht die Königsklasse in der Pole Position. Beim silbernen Branchenprimus aus Stuttgart, der seit 2014 fünfmal den WM-Poka­l en suite einfuhr, kann man im Jahr einen Werbewert von knapp 2,5 Milliarden Eur­o generieren. Und das Image vergangener Tage hat man dank Jugend-Idol Lewis Hamilton (GBR) entstaubt.

Motorsport: Formel1 Wintertests Saison 2019. - imago/Kolvenbach

Hören, fühlen, riechen: Die aufstrebende Formel E hat mit dem Andrang der „Big-Car-Player“ aber das stärkste Ass im Ärmel. Zusätzlich wollen Sponsoren wie beispielsweise die voest­alpine etwas vom sauberen Kuchen. Diesen Zulauf spürt sogar das sonst gegen sämtliche Wellen immun wirkende Flaggschiff Formel 1. Wenn die zahlungskräftigen Unter­stützer sich nicht beide Serie­n leisten wollen, schlägt das Pendel zunehmend Richtung „E“ aus.

Auf der Fan-Seite muss die elektrische Rennklasse jedoch große Abstriche machen. Jedes Rennen des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) in Spielberg genoss mehr Andrang. Der Funke springt noch nicht auf die Tribüne über, die Sinne werden zu wenig betört. Ein Muss, wenn es um die Gunst der „Benzinbrüder“ geht: Man muss ein Auto hören, fühlen und den Gummi riechen. Ein Anspruch, den die Formel 1 bei der Einführung des leisen Hybrid-Motors (2014) zu spüren bekam und eine jahrelang­e Debatte zur Folge hatte, die sich erst vor zwei Jahren beruhigt hat.

Die von Haus aus leise Formel E quält sich auch in punct­o Stars. Es dreht nur die zweite Garde ihre Runden – Piloten wie der Belgier Stoffel Vandoorne, die in der Königsklasse gescheitert sind.

Und da wäre noch die Sache mit dem „sauberen“ Image. Der kleine Bruder von Formel-1-Rekordweltmeister Michae­l Schumacher, Ralf, polterte im TT-Interview: „Vorne fahren die E-Autos, hinten aber laufen die Dieselgeneratoren, um alles am Laufen zu halten. Die Formel E ist eine groß­e Augenauswischerei. Es gibt Dokus, die zeigen, was bei der Produktion von Batterien tatsächlich für ein Aufwand betrieben wird. Sie können mit einem normalen Auto 150.000 Kilometer fahren, ehe sie einen Tesla herinnen haben.“

Nichtsdestotrotz hat die Rennserie mit dem „E“ großes Potenzial. Dass man mit nur rund fünf statt mit 500 Millionen Euro Jahresbudget (Forme­l 1) hantiert, gilt ebenso als kundenfreundlich.

Phänomen GT: Mit 12 prominenten Autobauer­n (Aston Martin bis Porsche) und großer Konkurrenz auf dem glühenden Asphalt halten sich die GT-Serien (ADAC Masters, Blancpain Enduranc­e Series usw.) seit Jahren in der Gunst der Zuschauer. Die DTM versucht durch ihren Tiroler Boss Gerhard Berger und eine Internationalisierung nach dem Mercedes-Abgang wieder an Fahrt aufzunehmen.

Der nächste Berger: Beim Punkt Tiroler Nachwuchsfahrer wird es traurig. Da kann Edi Nikolic ein (Klage-)­Lied davon singen. Der Manager des Zillertaler Motorsportlers René Binder (Langstreckenserie; der Neffe von Tirols Formel-1-Pionier Hans Binder) weiß aus langjähriger Erfahrung: „Es gibt keine professionelle Kart-Szen­e in Tirol. Das tut sich keiner an, wenn du in zweieinhalb Stunden am Gardasee die besten Voraussetzungen vorfindest und hier die Politik Klassiker wie das Weerbergrennen verhindert.“

Neben fehlenden Trainingsmöglichkeiten ist der Sport für den heimischen Nachwuchs zur Geldfrage geworden. Eine volle Kartsaison kostet zwischen 150.000 bis 300.000 Euro. Wer sich das leisten kann, kommt aus reichem Haus oder leuchtet schon in jungen Jahren im Förderprogramm von Red Bull und Co. auf.

Der 44-fache Formel-1-Starter Karl Wendlinger erinnert sich gerne noch an seine Zeit zurück: „Mein Vater war Mechaniker, Sponsor und Chauffeur. Das erste Kart hat 1500 Mark gekostet. Natürlich waren nicht solche Summen wie heute im Spiel, leichter hat es das aber auch nicht gemacht. Ich habe es Gerhard (Berger, Anm.) zu verdanken, dass er Helmut Marko (Red-Bull-Konsulent, Anm.) auf mich aufmerksam gemacht hat.“

Aussichtsreicher Kandidat für hohe Wellen ist im Augenblick Lucas Auer. Der Kufsteiner trägt den roten Bullen auf dem Overall. Der 24-Jährige startet heuer bei der Super Formula und hofft, wie Onkel Berger, am Ende in die Formel 1 zu landen. In seinem Rückspiegel regiert die Leere.