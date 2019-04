Houston in zweiter Play-off-Runde, nächste Warriors-Pleite

Die Houston Rockets sind am Mittwochabend (Ortszeit) in die zweite NBA-Play-off-Runde eingezogen. Mit einem 100:93-Heimsieg setzten sich James Harden und Co. in der „best of seven“-Serie gegen Utah Jazz 4:1 durch. Nachsitzen müssen dagegen die Golden State Warriors. Der Titelverteidiger erlitt mit dem 121:129 bereits die zweite Heimniederlage gegen die Los Angeles Clippers und führt nur noch 3:2.

45 Punkte von Kevin Durant, der aber in den letzten 2:40 Minuten nicht mehr traf, reichten den Warriors nicht zum Sieg. Beim Erzrivalen aus L.A. ragte Lou Williams mit 33 Zählern und zehn Assists heraus. Die Clippers haben nun im sechsten Spiel in der Nacht auf Samstag (ab 4.00 Uhr MESZ) die Chance, mit Heimvorteil auf 3:3 zu stellen. Ein etwaiges Entscheidungsmatch würde am Sonntag (21.30 MESZ) in Oakland folgen. Der Gewinner dieser Serie trifft auf Houston.

Play-off-Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Mittwoch - 1. Runde („best of seven“), jeweils fünftes Spiel:

Western Conference: Houston Rockets - Utah Jazz 100:93 - Endstand der Serie: 4:1; Golden State Warriors - Los Angeles Clippers 121:129 - Stand in der Serie: 3:2 (APA)